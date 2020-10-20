Житель Коми три месяца «минировал» хабаровский аэропорт

Арестовали жителя Коми, который три месяца регулярно отправлял сообщения о минировании хабаровского аэропорта, о чем этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

38-летний мужчина на допросе признался, что был пьяным, когда в июле, августе и сентябре 2020 года отправлял по электронной почте сообщения аэропорту о заложенных взрывных устройствах. Вся эта информация была фейком. Действовал он из хулиганских побуждений. «Установлена его причастность к 15 эпизодам «минирования» самолетов и терминала хабаровского аэропорта», — отметили в ведомстве.

Мужчину заключили под стражу. В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Подрывнику» грозит до пяти лет тюрьмы.

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