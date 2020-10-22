Популярные пивные у Республиканского стадиона навсегда исчезнут с лица города

Фото администрации столицы

22 октября мэрия проинспектировала площадку «под часами» у Центрального бассейна, где выполнен первый этап благоустройства. Там, например, старый асфальт заменили на четыре тысячи квадратных метров гранита, сообщает администрация столицы.

Главный архитектор столицы Владимир Рунг рассказал, что на привычное место вернутся часы. Правда, они будут не такими, какими запомнили горожане «Биг Бен» - горожане скоро смогут оценить их материалистичный дизайн. Кстати, пара пивных, где сыктывкарцы любят проводить время летом, уже не вернутся на место. Но возможно их заменят фут-корды, там можно будет купить еду и безалкогольные напитки.

Кроме всего прочего, произведено масштабное озеленение в скандинавском стиле с использованием 30 горных сосен, шести желтых сосен, 23 штамбовых рябин, 80 кустов пузыреплодника и девяти тысяч единиц растения очиток едкий. Засеяно 2200 квадратных метров газона.

- Вся электрика спрятана под землю, в следующем году будет идти заключительный второй этап благоустройства этой площадки. Здесь будут установлены новые светильники, скамейки с урнами и несколько качелей длиной двенадцать метров каждая», - отметил Рунг. На оба этапа преображения площадки «под часами» выделено 112,6 млн рублей.

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