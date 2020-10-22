В Сыктывкаре благоустроили места захоронения участников ВОВ

У могил была проведена уборка, вывоз мусора, покраска ограждений и памятников, а также отсыпка песка на местах, которые находятся в низине кладбища. Фото: мэрия Сыктывкара.

На городском кладбище Сыктывкара благоустроили места захоронения 18 участников Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане и Чечне силами Коми республиканского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» совместно с городским Советом ветеранов при поддержке администрации города.

Фото: мэрия Сыктывкара.

Фото: мэрия Сыктывкара.

*** Проект «Благоустройство мест захоронений ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий на городском кладбище МО ГО «Сыктывкар» получил грантовую поддержку в размере 51 тысячи рублей в рамках муниципального конкурса социально значимых проектов НКО, который прошел в марте 2020 года.

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