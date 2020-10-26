Суд не изменил решения о ликвидации мусорного полигона в Шиесе

Апелляционный суд в Вологде отклонил апелляционную жалобу застройщика мусорного полигона на станции Шиес - ООО «Технопарк» - на решение Арбитражного суда Архангельской области о сносе построек, сообщают «Новые известия».

Напомним, что еще в январе суд первой инстанции по иску администрации муниципального образования Урдомское признал построенные «Технопарком» объекты для мусорного полигона на Шиесе самостроем. Согласно решению суда, организация обязана снести постройки в течение месяца. Однако «Технопарк» решение обжаловал.

Это не первая победа экоактивистов в этом месяце. 12 октября ООО «Технопарк» сообщил о завершении проекта ЭкоТехноПарк «Шиес». Компанией принято решение об отказе от дальнейших работ по реализации проекта, включая инженерно-изыскательские и проектные работы.

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