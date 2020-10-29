СМИ: Минздрав запретил врачам публично рассказывать о коронавирусе

Российский Минздрав запретил врачам публично рассказывать о коронавирусе. Соответствующее письмо появилось сегодня в распоряжении нескольких СМИ, пишет 59.RU. Теперь «любые комментарии и публичные заявления» по поводу COVID-19 медики должны согласовывать с пресс-службой ведомства. Запрет касается руководителей учреждений и главных внештатных специалистов.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», — говорится в письме.

Тот самый документ.

Изданию Meduza в Минздраве рассказали, что такой шаг позволит повысить эффективность информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19.

- В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации, - сообщил Минздрав в ответ на запрос Meduza.

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