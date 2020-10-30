Воркутинец через суд добился удаления фейка в соцсетях, порочащего его честь и достоинство

Руководитель организации Воркуты обратился с иском о взыскании компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что в одной из закрытых групп на сайте «ВКонтакте», подписчиками которой являются более трех тысяч человек, размещены не соответствующие действительности, заведомо ложные сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что администратором группы является жительница города, которая не отрицала размещение спорных публикаций в указанной группе, указала, что они соответствуют действительности, поскольку описывают события, происходившие лично с ней.

Проанализировав спорные публикации, суд пришел к выводу, что указанные сведения, безусловно, формируют негативное мнение окружающих об истце, являются порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, в том числе как руководителя организации.

Суд требования удовлетворил, обязал опровергнуть распространенные сведения, как не соответствующие действительности, а также взыскал компенсацию морального вреда.

Решение в законную силу не вступило.

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