Коми ждет гостей со всего мира на «Новогоднее путешествие»

Республика Коми стала участником договоренностей о создании единого мастер-плана по развитию туризма в СЗФО. Фото: pexels.com/ru-ru/photo/3393477

Республика Коми станет одной из участниц туристического маршрута «Новогоднее путешествие», сообщает региональный Минкульт. Предполагается, что включение республики в данную программу позволит ей конкурировать с соседями в СЗФО и привлечет много иностранных туристов.

Путешественники отправятся в Коми и еще пять точек на поезде «Романтика Севера». Продолжительность тура – 8 дней. За это время они успеют посмотреть Москву, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области, а также Карелию и Коми.

Отмечается, что тур организован силами федеральных и региональных операторов.

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