Валерия Верногорова из Ухты поборется за победу в финале проекта "Ты супер!"

Валерия Верногорова прошла в финал вокального конкурса "Ты супер!". Фото: скрин выступления с телеканала НТВ

Юная ухтинка Валерия Верногорова прошла в финал вокального конкурса "Ты супер!". Выступление нашей землячки показали на канале НТВ 1 ноября. Дорогу в финал ей открыла песня Аллы Пугачевой "Маэстро".

Талант юной исполнительницы оценил каждый из членов жюри. На первых секундах зелёный свет зажгла певица Ёлка, следом - певец и актёр Алексей Воробьёв. Немного с опозданием подключились – Игорь Крутой и Диана Арбенина, однако было видно, что они тянули с выбором не из-за сомнений в музыкальных способностях девочки, а просто наслаждались чистым исполнением Валерии.

Валерия принимала участие в конкурсе в прошлом году, она вошла в число полуфиналистов, но не прошла в финал телешоу. В этом году девочка прошла в полуфинал, покорив всех исполнением песни Анжелики Варум "Ля-ля-фа".

Впереди Валерию Верногорову ждет финал конкурса, где сойдутся самые сильные голоса шоу "Ты супер!". Помимо Валерии Верногоровой в финал конкурса "Ты супер!" прошли Анна Свирепова из Эстонии, Юлия Ушакова из Иркутской области и Данила Новиков из Республики Татарстан.

Напомним, что 29 октября Валерия вместе со своими наставницами и бабушкой Мариной Альмухановой вернулись в родной город и были приглашены к главе Ухты Магомеду Османову. Мэр поздравил Леру и вручил ей сладкий подарок, наручные часы с гербом Ухты, а также всем женщинам, включая юную ухтинку, букеты цветов.

Между семьёй Валерии и администрацией Ухты уже есть договорённости по поводу оказания помощи в установлении полной опеки, также в ремонте квартиры и проведении изоляции для того, чтобы Лера могла спокойно заниматься вокалом дома, сообщают на сайте мэрии.

Справка. "Ты супер!" - это международный детский вокальный конкурс на НТВ. В нём принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных семей в возрасте от 7 до 18 лет. Этот проект даст шанс детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

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