Предприниматель из Коми за две недели построил мост через реку в лесу

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В 2019 году паводок разрушил деревянный мост через лесную речку Вылыс Койю на ухтинском участке автомобильной дороги «Том-Керри». Этот мост являлся единственной наземной линией, которая соединяла поселение «Том» с большой землёй. В конце минувшей недели новый постоянный мост был достроен.

В прошлом году был обустроен временный мост, однако подъезд к нему также размыло половодьем. Республика решила построить новый постоянный мост с гарантией на пять лет. Постройкой занялся индивидуальный предприниматель Иван Никулин.

"В связи с необходимостью срочного решения вопроса республикой было решено строить бессвайный мост. Подобные мосты воздвигаются на малых реках, не требуют геологических изысканий и госэкспертизы проекта, что сокращает сроки подготовки к строительству и минимализирует финансовые вложения", - говорит Никулин.

При строительстве моста было использовано 30 шестиметровых бетонных плит, которые составили платформы для береговых опор. Ещё одни плиты были установлены для защитной функции от воды. Длинна нового моста составила целых 14 метров, а ширина – 6. Все работы были выполнены в течение двух недель, сообщает администрация Ижемского района.

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