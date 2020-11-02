Гаишники помогли сыктывкарцу довезти до больницы беременную жену

Фото: мвд.рф

В Сыктывкаре сотрудники госавтоинспекции помогли молодой семьей добраться до роддома. Все дело в том, что у женщины начались схватки, и она должна была родить в ближайшее время. Муж беременной понял, что сам не успевает довезти супругу до больницы и обратился к автоинспекторам, дежурившим в это время в Эжвинском районе города.

Сотрудники правоохранительных органов старший лейтенант полиции Роман Логинов и лейтенант полиции Николай Бобрецов без колебаний решили помочь супругами. Они расчистили им дорогу до роддома, чтобы не терять ни минуты.

«После того, когда роженицу успешно передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения», - рассказали в пресс-службе МВД.

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