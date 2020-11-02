Ноябрь будет тёплым: синоптики Коми ЦГМС рассказали о погоде на месяц

Фото: Нина Юшкова Фото: Нина Юшкова

В наступившем ноябре средняя температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 2-3°C. Норма: на крайнем северо-востоке от -12 до -14°C, в северных и центральных районах от -9 до -11 °C, в южных от -6 до -8 °C. Месячное количество осадков на большей части территории составит норму, на крайнем севере - 1,5. Норма: 37-55 мм, в крайних восточных районах 57-82 мм.

Велика вероятность, что в течение месяца погодные условия будут формироваться под чередующимся влиянием циклонов и полей повышенного атмосферного давления. При этом температурный фон в первую половину месяца будет повышенным относительно климатической нормы, в отдельные периоды — значительно. Во второй половине месяца — близким к ней и немного ниже.

Первый период с аномально теплой погодой ожидается с 4 по 6 ноября, второй — ближе к середине месяца. В эти дни максимальная температура воздуха по территории будет повышаться до 2-7 °C. В остальной период преобладающие температуры в течение суток будут находиться в пределах -1-6 °C, в отдельные сутки при прояснении возможно понижение до -10 °C, на крайнем северо-востоке — до -15 °C и ниже.

Предполагается, что с середины ноября уже преобладающие ночные температуры воздуха везде будут находиться в пределах от -8 до -15 °C, преобладающие дневные — от -2 до -7°C.

На крайнем северо-востоке в отдельные сутки возможно понижение до -20 °C и ниже.

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