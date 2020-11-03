Определен индекс повышения платы за ЖКХ в Коми

Фото: Веленгурин Владимир Фото: Архив "КП"

Премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги на 2021 год. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Индекс определяет максимально допустимый рост цен на коммуналку. Основываясь именно на нем, руководитель региона утверждает максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Из документа следует, что в первые шесть месяцев 2021 года средний индекс составит 0% во всех регионах России, а во второе полугодие – у каждого субъекта индекс различный. Так, в Коми он составит 3,8%.

Больше всего индекс вырастет в Чеченской республике. Там он составит 6,5%. Самый низкий индекс установлен в Мурманской области (3,2%).

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