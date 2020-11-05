Мошенник из Уфы оставил без денег продавщицу дачи из Коми

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Жительница Ухты стала жертвой хитрой схемы мошенников. Женщина разместила объявление о продаже своей дачи в Интернете, и очень скоро нашлись желающие приобрести недвижимость. Ей позвонил мужчина и заявил о намерении купить дом и, чтобы доказать серьезность своих слов, сообщил, что готов внести залог в 35 тысяч рублей.

Однако у «покупателя» сразу начались проблемы с переводом денег на счет. Он попросил ухтинку поговорить с «сотрудником банка», который объяснит, как действовать в этой ситуации.

«Собеседник объяснил, что для зачисления суммы женщине вначале нужно самой перевести на указанный мобильный телефон 35 тысяч рублей, которые ей тут же вернутся, а затем уже пройдет и оплата обещанного задатка в том же размере. Она пошла к банкомату и отправила тремя траншами требуемую сумму на мобильный телефон, зарегистрированный, как позднее выяснилось, в Башкортостане», - пресс-служба МВД по Республике Коми.

Однако ни покупки, ни возврата предоплаты не случилось. Женщина поняла, что попалась на крючок мошенников и написала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества и смогли найти преступников. Ими оказались 40-летний пермяк и 26-летний житель Уфы. Отмечается, что злоумышленники и ранее обманывали людей. Сейчас они находятся под стражей и ожидают суда.

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