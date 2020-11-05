Во Франции научились делать духи с запахом леса Коми

Фото: buly1803.com

Запах леса Коми поместили в маленький флакончик духов. Смог это сделать французский бренд Buly 1803.

Компания обещает клиентам необычные ароматы «сосновой корочки» и «нежного мха». В составе духов говорится, что при изготовлении использовалась вода, минеральные и древесные эссенции.

«Зима истекает в волосах Василисы между березками и осинами, замороженными морозным мечом, как на рисунках Ивана Билибина. Аромат леса с нотками зелени и минералов, хрустящей сосновой корочкой от инея, золотисто-золотистый с медом из подснежников и мха», - приводит описание духов информационное агентство БНК.

Стоит услышать аромат более 10 тысяч рублей или 108 евро. Такая цена обусловлена тем, что бренд использует для основы воду, а не спирт, что делает производство духов намного дороже.

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