Жители Коми могут получить деньги за незаконное оружие

Фото: Somchai Kongkamsri

В республике стартовала акция «Добровольная сдача оружия и боеприпасов». Жители Коми, которые принесут оружие, не имеющее лицензии, получат денежное вознаграждение. Сумма компенсации может доходить до 20 тысяч рублей.

О том, как будет происходить процедура обмена, можно узнать 10 ноября, позвонив в Общественную приемную Главы РК. Телефонная линия будет работать с 14:15 до 15:15. Ответы на все интересующие вопросы можно получить по номеру телефона 8(8212) 28-52-98.

Напомним, для того, чтобы купить оружие в магазине, необходимо иметь паспорт и лицензию. Получить ее можно на госуслугах. А вот если оружие досталось по наследству или это случайная находка, то его лучше добровольно сдать. Оно считается незаконным.

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