В Сыктывкаре в ковид-госпиталь на базе «Гренады» поступили 92 пациента

Фото: Администрация главы РК

С тех пор, как на базе лагеря «Гренада» в Сыктывкаре развернули дополнительный стационар для оказания медпомощи зараженным COVID-19, туда поступили 92 больных.

С 19 октября пациенты прибывали в основном из семи районов: Сыктывдинского, Удорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Прилузского, Койгородского и Корткеросского. Сейчас уже из госпиталя выписали почти половину поступивших на лечение - 47 человек.

Всего в стационаре предусмотрено 200 мест для пациентов с коронавирусом. С ними будут работать двое врачей, девять медсестер и две санитарки. В министерстве уточняют, что штат может расшириться с увеличением числа пациентов.

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