На изготовление медалей к 100-летию Коми потратят более миллиона рублей

В течение 2021 года собираются наградить тысячу человек. Фото: БНКоми

В республике к столетию Коми будут вручать юбилейную медаль людям, внесшим значительный вклад в развитие региона. В течение 2021 года собираются наградить тысячу человек.

Награда учреждается для поощрения граждан, которые способствовали развитие региона в любой сфере деятельности. Выдвигать претендентов на ее получение могут органы власти всех уровней и любые организации, независимо от правовой формы. В документе подчеркивается, что медаль не является государственной наградой и будет вручаться только в течение 2021 года.

Выдвигать кандидатов для награждения смогут руководители органов государственной власти республики, главы и руководители администраций городов и районов, руководители организаций. Самостоятельно инициировать награждение сможет и глава республики.

В проекте указа было и описание медали. Она будет круглой диаметром 32 миллиметра. На лицевой стороне будет изображена часть герба России — фрагмент двуглавого орла с расправленным вверх крылом, на котором расположен герб Республики Коми, а внизу размещена вьющаяся лента с надписью «Республика Коми». На оборотной стороне медали в центре будет размещена надпись «100 лет», по кругу — венок из лавровых ветвей. Медаль при помощи ушка и кольца будет крепиться к прямоугольной колодке с фигурной планкой. Колодка будет обтянута шелковой трехцветной муаровой лентой в соответствии с расцветкой государственного флага Коми. В верхней части колодки будет использоваться элемент национального орнамента «Солнце», внизу — лавровые «золотые» ветви, которые в месте переплетения будут образовывать соединительное кольцо. Каждый наградной знак будет упаковываться в футляр с бархатной обивкой.

Центр обеспечения организации и проведения торгов уже разместил на сайте госзакупок аукцион по изготовлению и поставке тысячи медалей в футляре с удостоверением. Начальная цена контракта — 1,15 млн рублей (1150 рублей за один наградной комплект). Торги состоятся 13 ноября, поставить товар надо будет в течение 25 дней с даты заключения контракта.

В Коми ранее уже утверждали медали к юбилею республики. В 2016 году выдающимся людям вручали памятные медали «95 лет Республике Коми». Их выпустили тиражом 500 экземпляров.

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