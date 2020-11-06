В Сыктывкаре больница заплатит 50 тысяч рублей за неправильный диагноз

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Сыктывкарцу столичные медики поставили неверный диагноз и назначили неправильное лечение. Теперь за врачебную ошибку городская больница №1 заплатит компенсацию в размере 50 тысяч рублей, сообщает «Комиинформ».

Издание выяснило, что мужчина обратился в медицинское учреждение с колото-резаным ранением, которое случайно нанес себе сам. Ему наложили швы и назначили лечение. Однако через некоторое время у пациента обнаружилась инфицированная гематома, и было принято решение направить мужчину в гнойное отделение городской больницы Эжвинского района. Именно там и выяснилось, что изначально пациенту оказывалась не должная помощь.

«В момент обращения за медицинской помощью в городскую больницу №1 у мужчины имелась колото-резаная рана в средней трети правого предплечья с повреждением мягких тканей и неполным пересечением локтевой артерии по ходу раневого канала. Наличие травмы, кроме самой раны, проявлялось болевым синдромом, кровотечением. При оказании медицинской помощи были допущены дефекты», - говорится в результатах судебной экспертизы.

Сыктывкарец просил отсудить у больницы 100 тысяч рублей, однако его иск был удовлетворен только на половину.

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