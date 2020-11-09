В Коми увеличили коечный фонд для больных коронавирусом

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В Коми увеличили коечный фонд для борьбы с коронавирусом, сообщил глава региона Владимир Уйба. По его словам, сейчас на базе семи ковидных центров развернуты 2 264 койки для ковидных пациентов.

«За последние две недели мы пополнили фонд еще на 130 дополнительных коек. 90 коек развернуто на базе стационара республиканского кожно-венерологического диспансера и 40 коек на базе ухтинской городской больницы», - поделился он обновленными данными.

Уйба заявил, что осенняя волна коронавируса злее первой, поэтому было принято решение увеличить и запас коек, оснащенных ИВЛ. Сейчас в них нуждается 32 пациента.

«Конечно, мы делаем все, чтобы не доводить человека до ИВЛ. Но в тяжелом состоянии чаще всего оказываются пожилые или лица с хроническими заболеваниями. Пока мы имеем запас таких коек. У нас 148 коек оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких», - подчеркнул глава республики.

Также для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией власти Коми приняли решение развернуть амбулаторный ковидный центр. Его главной задачей станет облегчить работу врачей.

«Мы создаем на базе одной из поликлинических учреждений ковидный амбулаторный центр в Сыктывкаре. Это плюс к 7 стационарным. Скорее всего сделаем еще один такой центр и в Ухте. Это делается для того, чтобы врач не ходил на дом», - подытожил Владимир Уйба.

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