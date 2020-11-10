12 песен поборются за звание главной эстрадной коми песни

Фото: медиацентр Минкультуры Коми

Стали известны финалисты Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей». Всего жюри конкурса отобрало 12 песен после отборочного тура. По словам организаторов, среди желающих показать свое творчество оказались не только жители республики. Например, на конкурс были присланы композиции из Дании и других регионов России.

Так, во второй тур прошли 4 песни в номинации «Песня о родной земле», 3 песни в номинации «Национальная эстрадная песня», 3 песни в номинации «Песня о любви» и 2 песни в номинации «Молодежная песня». Ознакомиться подробнее с финалистами можно на сайте Центра народного творчества и повышения квалификации.

Завершится фестиваль 13 января в Усть-Куломе. Здесь пройдет гала-концерт, который станет первым большим событием, приуроченным к 100-летию образования Коми.

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