В Коми на ремонт двух районных больниц потратят более 10 млн рублей

Фото: Минздрав РК

Две районные больницы в Коми будут капитально отремонтированы до конца текущего года. Об этом сообщили в региональном Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что на эти цели выделено более 10 млн рублей.

Первая на очереди – Усогорская районная больница. Здесь планируется капитальный ремонт стационарного отделения и пищблока. На эти цели из регионального бюджета выделено 8,№ млн рублей.

«Уже проведены аукционы на ремонтные работы, определен подрядчик. На капитальное обновление стационара терапии в Усогорске направлено 8,3 миллиона рублей, для ремонта пищеблока предназначено 5,1 миллиона рублей. Финансирование работ – из республиканского бюджета. По условиям договора с подрядной организацией, в новом году медицинские специалисты и работники усогорского отделения районной больницы будут работать в отремонтированных помещениях», - рассказали в пресс-службе Минздрава.

Еще 3,6 млн рублей было выделено на ремонтные работы в Княжпогостской больнице. Власти планируют обновить полностью кровлю главного корпуса учреждения. По их данным, строительные работы завершатся 18 декабря 2020 года.

Также в ведомстве добавили, что Койгородска ЦРБ получила передвижную маммографическую установку, ее поставка ожидается уже в ноябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь дворов за 32 млн рублей: что благоустроят в Сыктывкаре в 2021 году (подробности)