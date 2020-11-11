В Сыктывкаре росгвардейцы задержали мелкого воришку

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми

В Сыктывкаре местный житель украл продукты из магазина. Никто бы и не заметил пропажу, если бы не патрульная машина Росгвардии, которая находилась поблизости.

Молодой человек вместе с друзьями шел по улице, в карманах у него было спрятано краденное. В какой-то момент они заметили, что поблизости находится патруль федеральной службы и решили резко поменять маршрут, пустившись в бега. Странное поведение не осталось незамеченным.

«Росгвардейцы остановили юношей для проверки документов, и в ходе беседы один из злоумышленников признался, что совершил хищение продуктов питания из магазина поблизости. При осмотре похищенное имущество находилось при нем. На данный момент начато разбирательство», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росгвардия подключилась к охоте на волка в Ухте

Он совершенно нагло разгуливает по городу (подробности)