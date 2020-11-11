В Юношеской библиотеке можно собрать по кусочкам Коми и Россию

В Юношке появились спилс-карты России и Коми. Фото: ЮБРК.

Юношеская библиотека Коми и молодежная организация «Новое дело» стали участниками федеральной программы «Знаю Россию». Получение гранта Главы Республики Коми на развитие гражданского общества позволило приобрести в библиотеку наборы спилс-карт Российской Федерации и Республики Коми.

Спилс-карта страны – это магнитный пазл, состоящий из 85 деталей. Каждая деталь выполнена из прочных древесных материалов в форме территориальных единиц. На карте нашей республики представлено меньше деталей – это города и районы Коми.

Как отметила руководитель проекта, специалист Юношеской библиотеки Ольга Тарачева: «Собрать в единую картину страну и республику за максимально короткое время – задача непростая, но очень интересная. Во время сборки спилс-карты у человека работает зрительная и тактильная память. В такой увлекательной форме легче запоминать расположение регионов и их масштаб».

В ближайшем будущем библиотека планирует проведение большого республиканского чемпионата по скоростной сборке спилс-карт «Знаю Россию!». За отличные знания административно-территориального устройства субъектов РФ победители чемпионата получат нагрудные знаки и удостоверения к ним.

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