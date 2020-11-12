«Удручающе изношен»: власти Воркуты оценили состояние муниципального автопарка

Фото: пресс-служба мэрии Воркуты

Автодорожный парк Воркуты будет обновляться из-за изношенности техники, а в гаражных и мастерских помещениях будет сделан капитальный ремонт. Об этом заявил заместитель руководителя администрации города по общим вопросам Ярослав Шапошников.

Чиновник оценил общее состояние автопарка и пришел к выводу, что он «удручающе изношен». Сейчас коммунальной службе города не хватает новых снегоуборочных машин. Уже существующая техника служит 20 лет и часто ломается из-за нагрузок.

«Парк летней специализированной техники можно сказать, что укомплектован. Но список снегоуборочных машин требует значительного обновления. На сегодняшний день я уже прорабатываю этот вопрос, есть несколько среднесрочных и долгосрочных вариантов решения проблемы. В целом же изношенность муниципального парка автодорожной техники удручает, капитального ремонта требуют гаражные и мастерские помещения. Нужно улучшать бытовые условия работы коллектива», - сказал Шапошников.

По его словам, обновление парка автотехники позволит существенно пополнить и внебюджетные доходы учреждения, за счет которых также возможно обновление фондов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкар поступила новая коммунальная техника (подробности)