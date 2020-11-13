Преподаватель-взяточница из Ухты выплатила миллионный штраф из-за нежелания расставаться с квартирой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ухты была поймана на взяточничестве, сообщили в УФССП по РК. Женщина работала преподаватель в одном из городских вузов и за определенную плату она ставила студентам-заочникам хорошие отметки в зачетку. Так она смогла заработать 260 тысяч рублей.

«За коррупционные преступления, служебный подлог и отмывание преступных доходов женщина была осуждена. Основным наказанием стало лишение свободы условно, дополнительным – штраф в размере 2 млн 100 тысяч рублей», - рассказали в УФССП по Коми.

Судебные приставы наложили арест на сыктывкарскую квартиру бывшей преподавательницы и половину ее зарплаты. Женщина решила сохранить за собой недвижимость и сразу же внесла сумму в размере более 1 млн рублей. Сразу же после этого исполнительное производство о взыскании штрафа было окончено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медик из Ухты заработала на взятках и злоупотреблениях почти 4 миллиона (подробности)