В Троицко-Печорске волки разорвали на части собаку

Находка обнаружилась прямо у населённого пункта. Фото: Сергей Светличный.

Кадры разорванной собаки, вселяющие ужас, опубликовал на своей странице местный житель Сергей Светличный, посоветовав односельчанам быть внимательнее и беречь своих питомцев. Кровавая находка обнаружилась прямо у населённого пункта – в квартале Южном, возле больницы.

- Утром недалеко от посёлка в лесу я увидел разорванную собаку своего соседа по гаражу. Её вместе с цепью вырвал с будки волк, - пояснил Сергей Светличный.

По сообщению одного из жителей, как отметили в группе Вконтакте «Газета «Заря», волка видели вчера в районе местного бродвея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росгвардия подключилась к охоте на волка в Ухте

Он совершенно нагло разгуливает по городу (подробности)