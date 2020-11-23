В Коми снизилась рождаемость и увеличилась смертность населения

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Комистат опубликовал данные о рождаемости и смертности в регионе. Согласно им, жители республики стали чаще умирать и реже рожать.

Так, за 9 месяцев текущего года на свет появилось на 296 младенцев меньше, чем было в прошлом году. В 2019 данный показатель был 5 650 детей.

По данным ведомства, меньше всего рожают в Инте, а вот в Усть-Куломском и Ижемских районах зарегистрировано больше всего новорожденных. В целом снижение рождаемости зафиксировано в 14 районах Коми.

В текущем году 7 391 человек скончались, сообщает Комистат. По сравнению с прошлым годом показатель естественной убыли увеличился на 17 %. В целом же, уровень смертности равен показателям 2019 года.

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