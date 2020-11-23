В Коми хотят обязать отсидевших в тюрьме трудоустроиться

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В Коми предложили вернуться к практике обязательного трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. С такой инициативой выступил депутат Андрей Мельник во время обсуждения государственной программы Республики Коми «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

«Каждый муниципалитет должен иметь свой отряд добровольных народных дружинников, и каждый дружинник должен быть юридически защищен. Также стоит увеличить финансирование летних трудовых бригад несовершеннолетних и вернуться к практике обязательного трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы», - заявил депутат.

Инициатива нашла отклик у многих парламентариев и они решили, что обозначенных целей нужно найти финансирование.

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