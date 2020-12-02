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Горе-папашу из Сосногорска, долгое время истязавшего своих несовершеннолетних дочерей, будут судить

Мужчина злоупотреблял спиртным
Елена СЕРГЕЕВА
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Правда о побоях и насилии вскрылась во время другого разбирательства.

Правда о побоях и насилии вскрылась во время другого разбирательства.

Фото: из архива "КП"

36-летний житель Сосногорска предстанет перед судом по обвинению в истязании своих дочерей и ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, сообщает Следственный отдел по Сосногорск СУ СК России по Республике Коми.

В 2019-2020 годах злоупотребляющий спиртным обвиняемый причинял своим дочерям 2008 и 2009 годов рождения физические и психические страдания: систематически бил и совершал другие насильственные действия. Правда о побоях и насилии вскрылась во время другого разбирательства: наш фигурант опять же во время пьянки избил своего знакомого.

Злоумышленник по предъявленному обвинению вину не признал и отказался от дачи показаний. Но следователем были собраны доказательства его вины, что позволило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу.

Сосногорец обвиняется в истязании своих детей (ст.117 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию (ст.156 УК РФ). Кроме того, фигуранту инкриминируется совершение преступления в отношении знакомого (ст.117 УК РФ).

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