«Пободался с лифтом»: в Сыктывкаре осудили вандала-«Халка», разбившего лифт в высотке по улице Осипенко

Вандал понесет наказание. Фото: из архива "КП"

Приговором мирового судьи Первомайского судебного участка Сыктывкара житель Сыктывкара Коробков И.Н. осужден по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января 2020 года Коробков И.Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения на лифтовой площадке многоквартирного жилого дома по ул.Осипенко Сыктывкара, нанес не менее пяти ударов ногами по створке двери шахты лифта, от которых последняя прогнулась.

Этого Коробкову показалось мало: далее в ход пошли локти - не менее одного удара по армированному стеклу на переходной двери общедомового балкона ведущей на лифтовую площадку и не менее одного удара по армированному стеклу на переходной двери общедомового балкона ведущей на лестничную площадку, от которых последние разбились.

Приговором суда Коробкову И.Н. назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего о возмещении причиненного материального ущерба на сумму 113635 рублей 80 копеек. Приговор в законную силу не вступил.

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