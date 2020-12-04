Новые школьные автобусы доехали до Удорского района Коми

Фото предоставлено пресс-службой главы Коми.

Образовательным учреждениям Удорского района вручили ключи от школьных автобусов. Автобусы поступят в Усогорскую и Благоевскую школы для перевозки учащихся до школы и обратно. Маршрут: Усогорск – Буткан и Благоево – Чим.

Полученный транспорт отличается повышенным уровнем безопасности, оснащён устройством вызова экстренных оперативных служб, оборудован невысокими ступеньками. Проходы оснащены поручнями с обеих сторон.

Автобусы отвечают всем требованиям оснащения школьного транспорта. Установлена система ГЛОНАСС и все необходимые системы безопасности. ГАЗ имеет дополнительные печки и утепленный кузов. Имеется огнетушитель и аптечка.

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