Мэрия Сыктывкара рассказала, какие многоквартирные дома снесут в столице Коми в 2021 году.После Нового года будут продолжены работы по сносу домов, признанных аварийными, по ул. Маегова, 9, по ул. 28-ой Невельской дивизии,19 и 63.В стоимость работ входит не только снос, но и вывоз конструкций домов на полигон ТКО, а также планировка освободившегося земельного участка с демонтажом фундамента.В 2020 году речь шла о восьми домах, расположенных по ул. К.Цеткин, 78, ул. 28-ой Невельской дивизии, 65, ул. Свободы, 18, в Социалистическом переулке, 6, по ул. Ярославская, 14, ул. Гаражная, 3, ул. Маркова, 37 и ул. Складская, 26.Напомним, дом по ул. К. Цеткин, 78 был признан аварийным еще 10 лет назад, но из-за того, что жильцы одной из квартир в течение этого времени не соглашались с предлагаемыми условиями переселения, снос затянулся на длительный срок из-за судебных разбирательств. В настоящее время жильцы этого дома переселены.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сыктывкарская мэрия назвала сроки, когда в столице Коми снесут ветхие «деревяшки»«Комсомолка» публикует список домов, подлежащих сносу (подробности)