Для многих посещение баньки в январские праздники стало уже любимой привычкой. Чтобы вы не нарушили свои традиции и знали, в какую парильную можно смело отправляться, мы выставляем режим работы сыктывкарских бань в новогодние праздники.Баня №3 на Кирова, 56 откроет свои двери 31 декабря и 4, 5, 8 января.Баня №4 на Октябрьском проспекте, 80 ждёт посетителей 30, 31 декабря и в январе в 3, 4, 8 числах.Баня №5 по Молодёжной, 5 будет работать только 2 и 3 января, то есть 31 декабря и 1, 4, 5, 6, 7, 8 января будут выходными днями.В п. г. т. Краснозатонском Баня №7 (Корабельная ул., 1/8) будет работать 31 декабря и 3, 8 января, остальные дни – выходные.В п.г.т. Верхней Максаковке в Бане №8 (Снежная ул., 1/2) помыться можно будет только 31 декабря и 8 января, сельчан ожидают долгие банные выходные с 1 по 7 января.На Сосновой ул. Баню №9 можно будет посетить 30, 31 декабря и 8 января, 1-7 января – выходные.Баня №10 (Трехозерка пос., 27) и Баня №11 (пос. Седкыркещ, Уральская ул, 31) заработают 2 и 3 дня, остальные дни будут закрыты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Известно, как будет работать автовокзал в Сыктывкаре во время новогодних праздников Мэрия приняла важное решение (подробности)