Торопитесь, вы ещё можете успеть! Фотоконкурс Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С.Я. Маршака «Семейная сказка» проводится с 28 декабря 2020 по 28 января 2021 года.Участниками фотоконкурса могут стать семьи, проживающие на территории Республики Коми. На Фотоконкурс допускаются авторские работы, соответствующие тематике конкурса «родитель/бабушка/дедушка с наряженным в костюм сказочного героя ребёнком/детьми, в процессе совместного отдыха» и содержать необходимые элементы: название фотографии, название сказки (заглавие + автор), имя героя, чей костюм на ребёнке.Фотоработы принимаются до 18 января 2021 года, определение победителей пройдёт 19-22 января, с 23 по 26 января 2021 года пройдёт открытое голосование для определения «Приза зрительских симпатий». Победители будут объявлены 27 января. Награждение победителей состоится 28 января.Участники фотоконкурса, представившие отзыв о прочитанной книге, задействованной в фотосъёмке, будут поощрены дополнительным призом.Ознакомиться с положением конкурса можно ЗДЕСЬ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Комсомолка-Коми» лучше всех умеет писать на коми и о КомиВ республике подвели итоги журналистского конкурса (подробности)