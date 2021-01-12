Полиция г. Воркуты устанавливает местонахождение без вести пропавшей Хозяиновой Галины Сергеевны, 1984 года рождения, сообщает МВД по Коми.Сотрудники ОМВД России по городу Воркуте объявили розыск Хозяиновой Галины Сергеевны, 1984 года рождения. 17 декабря 2020 года женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.Приметы разыскиваемой: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы черного цвета длиной до плеч, глаза карие.В момент исчезновения была одета в куртку черного цвета на молнии, вязаную шапку белого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки светлого цвета.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить информацию в дежурную часть ОМВД России по г. Воркуте по телефону 02 (круглосуточно).Анонимность гарантируется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВышла из дома и не вернуласьВ Сыктывкаре ищут пропавшую 2 января женщину (подробности)