Сотрудники полиции Воркуты по горячим следам раскрыли разбойное нападение на местную жительницу, сообщает пресс-служба МВД по Коми.Днём на женщину 1984 года рождения в подъезде её дома напал неизвестный, на лице которого была медицинская маска. Угрожая ножом, он кричал и требовал деньги. В тот момент в одной из квартир хлопнула дверь. Это спугнуло нападавшего, и он выбежал из дома.Потерпевшая обратилась в полицию. Благодаря слаженной работе и четким профессиональным действиям местные стражи порядка в короткий срок вышли на след подозреваемого.Злоумышленником оказался местный житель 1979 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Весной этого года он освободился из мест лишения свободы. Мужчина был задержан и взят под стражу. Он признался в содеянном. У подозреваемого изъят нож, которым он угрожал потерпевшей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз онкодиспансера в Сыктывкаре сбежал раздетый пациентНа улице в тот момент было -24 градуса (подробности)