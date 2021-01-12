Мэрия Сыктывкара сообщает об увеличении грузоподъемности ледовой переправы в местечке Алёшино. С 12 января 2021 года с 10 до 15 тонн увеличена грузоподъёмность автомобильной ледовой переправы в местечке Алёшино в связи с увеличением толщины льда.Напомним, в сыктывкарском местечке Алешино автомобильная ледовая переправа открылась ровно месяц назад, 11 декабря. В этом году ввиду сопутствующих погодных условий – мороза и малого количества снега – ледовая переправа открыта в ранний срок. Обычно это происходит во второй половине декабря. Например, в позапрошлом году движение по переправе было открыто только 30 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереправа на Алёшино: ледостав в столице Коми отрезал сотни жителейРассказ очевидца (подробности)