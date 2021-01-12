В Сыктывкаре две студентки колледжа обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой, в крупном размере.Фигурантки, одна из которых на момент совершения преступления не достигла совершеннолетия, с целью извлечения материальной выгоды вступили в состав организованной преступной группы Интернет-магазина, занимающейся сбытом наркотических средств на территории республики.В ноябре 2020 года, в рамках оперативно-розыскного мероприятия сотрудники органов внутренних дел изъяли «оптовый склад» наркотических средств общей массой 15 гр и вместо него изготовили два муляжа.В последующем, фигурантки, действуя по указанию «оператора» из сети Интернет, забрали свертки из «закладки» для дальнейшего сбыта. Обвиняемые были задержаны правоохранителями на месте совершения преступления.Следствием собраны доказательства, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Сыктывкара обвиняется в попытке продать более 1 килограмма наркотиковЗа это ему грозит длительное заключение (подробности)