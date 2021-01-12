В Прилузском районе вынесен приговор 27-летнему местному жителю – виновнику ДТП на трассе «Вятка». Будучи пьяным, мужчина съехал в кювет, в результате ДТП пострадал пассажир. Виновника ждёт год тюрьмы.В июне 2020 года житель Вухтыма, будучи в нетрезвом состоянии, стал виновником дорожно-транспортного происшествия: не справился с управлением авто, съехал в кювет и опрокинулся. В результате серьёзно пострадал пассажир.Суд назначил виновнику ДТП наказание - один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа воркутинку напал мужчина в медицинской маске и с ножом (подробности)