Новогодние праздники закончились, а это означает, что люди начинают избавляться от ёлок, которые украшали их дома. Региональный оператор Севера предлагает жителям Ухты и Воркуты присоединиться к благотворительной акции. Такие акции позволяют не только помочь приютам для бездомных животных, но и уменьшить количество отходов, завозимых на полигоны.В республике утилизацией ёлок занимается Региональный оператор Севера. В прошлом году акция по сбору проводилась в Ухте, а в этом году пройдёт и в Воркуте. Ёлку необходимо оставить возле контейнерной площадки, а не бросать её в контейнер или бункер для КГО, или оставлять возле подъезда. Единственная просьба - обязательно снять предварительно все украшения с дерева.Кстати, в больших городах уже вводят практику сдавать новогодние ёлки в специальные пункты приема. Так как если выбросить живую ёлку на свалку, то она без кислорода начнёт вырабатывать метан и наносить вред атмосфере. Во многих городах ёлочки также принимают в зоопарки. В земле дерево разлагается 30 лет, на свалке же ёлки будут столетиями лежать мёртвым грузом вместе с другими отходами. А вот деревья, которые сдают на переработку, не наносят вред окружающей среде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодняя елка в Сыктывкаре вошла в топ-5 самых высоких в РоссииНи за что не угадаете, кто на первом месте (подробности)