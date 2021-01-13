Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РК совместно с коллегами из Ухты раскрыли мошенничество, совершенное дистанционным способом, сообщает пресс-служба МВД по Коми.Злоумышленник позвонил директору одной из гостиниц Ухты, представился руководителем подразделения МЧС и сообщил, что в гостиницу вскоре должны заехать высокопоставленные гости. Далее липовый силовик пояснил, что для них необходимо приобрести презенты на определенную сумму. Поскольку на одном из производственных объектов тогда произошло ЧП, у директора не возникло сомнений по поводу данной информации.Далее собеседник попросил ее связаться с некоей девушкой, которая пояснит дальнейший алгоритм действий, что и сделала жительница Ухты. Сымитировав женский голос, аферист рассказал: наборы подарков находятся в одном из торговых центров. Он продиктовал два номера мобильных телефонов, на которые якобы через терминал конкретной компании нужно перевести по 40 000 и 35 000 рублей. Директор, находясь в торговом центре, выполнила все эти указания в точности. Позднее она связалась с «представителями силового ведомства», чтобы уточнить, где лежат презенты, однако абоненты уже были недоступны.По статье 159 УК РФ (мошенничество) было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след предприимчивого дельца. Злоумышленником оказался мужчина 1995 года рождения, отбывающий наказание по ст. 162 УК РФ (разбой) в колонии Ульяновской области. Подозреваемый дал признательные показания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Инте посадили мошенника, который притворялся юристомЗлоумышленник обманул трех женщин (подробности)