Полицейские Воркуты проводят проверку по факту мошенничества, совершенного под предлогом займа денег. В дежурную часть обратилась женщина, которая стала жертвой аферистов, сообщает пресс-служба МВД по Коми.27-летней потерпевшей в одной из социальных сетей поступило сообщение от знакомого с просьбой срочно занять 5000 рублей. Не раздумывая, жительница Воркуты перевела деньги на указанный в сообщении номер карты. Только позже она выявила обман, когда позвонила приятелю для уточнения информации. Как оказалось, его страничку в социальной сети взломали злоумышленники. По данному факту проводится проверка.*** МВД по Коми призывает всех жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. С особой осторожностью нужно относиться к сообщениям от «друзей» в соцсетях «Одноклассники» или «ВКонтакте», тем более, если они содержат просьбу отправить смс, одолжить денег или поделиться номером мобильного телефона общего знакомого. Не перечисляйте денежные средства сразу же, независимо от того, кто вам написал: малознакомый человек или близкий родственник, лучше перезвоните и уточните информацию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОграбление по Милославскому: мошенник сымитировал по телефону женский голос и выманил деньги у директора гостиницы в Ухте (подробности)