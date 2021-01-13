В ночь с 12 на 13 января на одном из участков Усинского водовода произошел инцидент (порыв), во время устранения которого частично было ограничено водоснабжение двух районов города. Сейчас восстановительные работы на Усинском водоводе завершены.– Ситуация с подачей воды потребителям полностью стабилизировалась, – сообщил представитель ООО «Водоканал» во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям при мэрии Воркута.Ограничения в подаче воды потребителям сняты полностью.На месте инцидента всю ночь работали специалисты ООО «Водоканала», МЧС России, администрации города.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Воркуте горела квартира: эвакуировали 10 человекИнцидент произошел на улице Суворова: (подробности)