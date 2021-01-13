Жительница села Койгородок привлечена судом к административной ответственности за нанесение побоев своей матери.12 декабря 2020 года 33-летняя местная жительница в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанесла побои своей матери - нанесла 2-3 удара ладонью по лицу и толкнула обеими руками в область груди, чем причинила последней физическую боль.По результатам рассмотрения дела судья вынес постановление о признании указанной гражданки виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарец ранил полицейского металлическим прутомМужчине дали условный срок (подробности)