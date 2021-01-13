В Сыктывкаре перед судом предстанет 17-летний учащийся школы по обвинению в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта сильнодействующих веществ, совершенных организованной группой, в крупном размере, сообщает следственный отдел по Сыктывкару СУ СК России по Коми.В августе 2020 года для оказания помощи лежащему на тротуаре подростку (на тот момент ему было 16 лет) с признаками воздействия сильнодействующих веществ (с судорогами) была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Несовершеннолетний отказался от полного осмотра, обезболивания и был передан сотрудникам полиции.В ходе личного досмотра, а также осмотра квартиры были изъяты сильнодействующие вещества общей массой более 214 гр. По данным следствия, их фигурант незаконно приобрел и хранил с целью последующего сбыта, действуя в качестве «закладчика» в составе организованной группы, занимающейся сбытом сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, через торговую платформу Интернет-магазина.Подросток признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собрана доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре двое подростков украли 6 200 рублей из игрового автоматаУголовное дело направили в суд (подробности)