На празднование Крещения Господне в Ижемском районе будет подготовлена одна купель на реке Ижма в райцентре, напротив здания Казначейства. Ее глубина составит около метра.От берега реки до купели будет обустроен деревянный настил во избежание проваливания под лед. Иордань оборудуют деревянным настилом и лестницей для погружения в воду. Пожарно-спасательная часть № 26 села Ижма обустроит большую палатку с обогревом для переодевания купающихся. Купель будет открыта в светлое время суток, сильные телом и духом смогут окунуться в нее с 10:00 до 15:00 часов.Место для забора воды будет подготовлено накануне – к вечеру 18 января.18 января, в Крещенский сочельник, в Ижме в Храме Успения Пресвятой Богородицы с 17:00 пройдет праздничное богослужение Всенощное бдение, после которого будет обслужен чин великого освещения воды. 19 января с 9:00 часов начнется служба. После этого православные пройдут Крестным ход на иордань, где пройдет обряд великого освящения воды на иордани.В Храме святых мучеников Кирика и Иулитты в Щельяюре 18 января с 17:00 пройдет вечернее богслужение, 19 января с 9:00 литургия с освещением воды, в Храме Воскресения Христова в Красноборе - 19 января в два часа великое освещение воды. Литургия также пройдет Приход Сретения Господня в деревне Гам с 9:00 19 января.Администрация Ижемского района напоминает, что купание на Крещение по медицинским показаниям противопоказано людям с гипертонией, ревматизмом, атеросклерозом, туберкулезом, при любых острых хронических заболеваниях. Врачи не рекомендуют купание в проруби пожилым людям и детям. Участники православного действа должны иметь при себе свободную обувь, шерстяные носки, варежки, шапку, свитер, термобелье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Прилузье откроют три оборудованные купели Рассказываем, где можно будет окунуться в Крещение (подробности)