В связи с регулярными жалобами жителей на грязь в подъездах Служба РК стройжилтехнадзора напоминает управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК о требованиях к качеству и периодичности уборки мест общего пользования в МКД.Среди работ по содержанию помещений, входящих в состав общедомового имущества, обязательны сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых холлов, площадок и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (не реже одного раза в полгода); дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.Также в уборку лестничных клеток должны входить обметание окон, подоконников, отопительных приборов – не реже 1 раза в 5 дней; стены – не менее 2 раз в месяц; мытье – не реже 1 раза в месяц.Собственники на общем собрании могут установить более частую периодичность уборки, чем это предусмотрено законом. При этом надо предусмотреть порядок и источники финансирования дополнительных работ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДырноские дома в Сыктывкаре остались в морозы без воды и теплаУправляющая компания, обслуживающая этот район, на просьбы жильцов о помощи не реагирует (подробности)