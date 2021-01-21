Обманул сироту: житель Печоры отсидит год за мошенничество в особо крупном размере

Фото: прокуратура Коми.

Жителя Печоры осудили за мошенничество в особо крупном размере, злоумышленник обманул сироту.

В 2018 году фигуранту было 17 лет. Во время учебы в техникуме он познакомился с 18-летним парнем – бывшим воспитанником детского дома. Вскоре злоумышленник узнал о том, что у приятеля есть немалые деньги, выплаченные государством, - пособие сироте, накопленное за годы нахождения в соцучреждении.

Играя на доверии, обвиняемый в течение двух месяцев назанимал в долг у потерпевшего большие суммы, всё время обещая их вернуть. Ни много ни мало - 450 400 рублей! Деньги злоумышленник, конечно же, не вернул, а распорядился ими по своему усмотрению.

Теперь обманщик приговорён к году колонии общего режима.

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