Очередной "закладчик" предстанет перед судом в Коми

Вот и поймали. Фото: из архива "КП"

Очередной распространитель наркотиков из Сыктывкара предстанет перед судом. Он был задержан сотрудниками полиции при попытке получения партии наркотических средств, предназначенных для реализации.

Намереваясь заработать, сыктывкарец вступил в состав организованной преступной группы и стал заниматься распространением мелких партий наркотиков. В расфасованном виде он размещал зелье в "тайниках" Сыктывкара. 1 июля 2020 года молодой человек предполагал получить 10 граммов синтетического наркотика для его последующей продажи, однако реализовать свой злой умысел он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Вину сыктывкарец признал частично. Его заключили под стражу. Теперь он предстанет перед судом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обманул сироту: житель Печоры отсидит год за мошенничество (подробности)