Свыше двух с половиной тысяч семей в Коми воспользовались региональным семейным капиталом в прошлом году

В числе наиболее востребованных направлений расходования РСК – покупка и ремонт жилья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Коми сертификат на региональный семейный капитал при рождении третьего ребенка в прошлом году получили 1582 семьи, сообщает минтруд Коми.

На ремонт

«Размер РСК составляет 150 тысяч рублей. В 2020 году сертификаты на региональный семейный капитал при рождении или усыновлении третьего или последующих детей получили 1582 семьи, а воспользовались средствами этой выплаты 2648 семей. На обеспечение этой выплаты бюджет республики направил в прошлом году 189,4 миллиона рублей», – сообщили в Минтруде Коми.

РСК при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка – в числе наиболее востребованных у семей мер социальной поддержки.

«Это вполне закономерно. Ведь средства регионального капитала можно использовать целиком или частями на нужды семьи, которые определены законодательством. В числе наиболее востребованных направлений расходования РСК – покупка и ремонт жилья. На эти цели семья может направить выплату в полном объеме, причем сразу при получении сертификата. Так, в прошлом году на приобретение жилья средствами капитала воспользовались 494 семьи, а для ремонта своих квартир и домов – 1032 семьи», – рассказали специалисты Минтруда.

НА ЖКУ

Не менее востребована и ежегодная единовременная денежная выплата за счет РСК – ее размер составляет 25 тысяч рублей. В 2020 году выплату за счет капитала получили 1526 семей. Выплату за счет РСК семьи чаще всего расходуют на оплату ЖКУ, услуг детского сада и уплату налогов семьи, а также для подготовки детей к школе.

Всего за время предоставления РСК обладателями сертификатов стали 16293 жителей Коми, из них 12796 получателей уже распорядились средствами капитала. Бюджетные расходы на эти цели с 2011 по 2020 годы составили около 1,7 млрд рублей.

За предоставлением РСК жители республики могут обратиться через портал Госуслуг, а также по предварительной записи через Центр соцзащиты населения по месту жительства или месту пребывания либо любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.

В нашей республике РСК в размере 150 тысяч рублей положен и тем семьям, в которых с января 2020 года родился первенец.

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